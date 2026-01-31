I militari italiani che si trovano nella base di Niamey si sono risvegliati questa mattina con i danni dell’attacco rivendicato dall’Isis giovedì notte. La rivendicazione è arrivata ieri, dopo che i miliziani hanno colpito l’aeroporto della capitale del Niger. I danni sono ancora da quantificare, ma l’attacco ha creato tensione tra le forze di sicurezza e i residenti della zona. Nessuno ha ancora confermato se ci siano stati feriti tra i militari italiani, ma l’allerta resta alta. La situazione rimane fragile

Le immagini satellitari che mostrano i colpi assestati agli hangar dell'aeroporto. La propaganda filorussa intanto prende di mira Italia e Francia Ieri lo Stato islamico nella provincia del Sahel ha rivendicato l’attacco di giovedì notte all’aeroporto di Niamey, in Niger. Con un comunicato, ha celebrato l’operazione che ha inflitto molti danni alle strutture della Base 101, quella che ospita anche circa 300 militari italiani impegnati nell’addestramento delle Forze armate nigerine nell’ambito della missione Misin. Giovedì, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva dichiarato che i nostri uomini “non risultano essere stati in alcun modo coinvolti” e altre fonti della Difesa avevano riferito che la Base 101 non era stata presa di mira dai jihadisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I danni causati dall’Isis alla base che ospita i nostri militari in Niger

Le forze di sicurezza si sono schierate intorno all’aeroporto di Niamey dopo scontri a fuoco e esplosioni che sono scoppiati poco dopo mezzanotte.

