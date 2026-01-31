I conti Tasca d' Almerita aprono la villa | visita guidata dai saloni al giardino romantico che ispirò Wagner

Sabato e domenica prossimi, i visitatori potranno scoprire i segreti di Villa Tasca, una delle residenze più eleganti e antiche di Sicilia. Le visite guidate portano tra i saloni storici e il giardino romantico, che ha ispirato persino Wagner. L’appuntamento è alle 16 di sabato e alle 10:30 di domenica, un’occasione per conoscere da vicino questa dimora esclusiva e la sua storia.

Sabato 7 febbraio alle 16:00 e domenica 8 febbraio alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia.

