I 140 anni della storica libreria Olschki in un fascicolo che ne celebra l’epopea

La storica libreria Olschki compie 140 anni. Fondata a Verona nel 1886 da Leone Samuele Olschki, ha attraversato più di un secolo di storia, spostandosi prima a Venezia e poi a Firenze nel 1897. Oggi, questa libreria antiquaria continua a essere un punto di riferimento per gli amanti dei libri antichi e rari.

Registrato a Verona nel 1886 da Leone Samuele Olschki, il nome della Libreria antiquaria editrice compie 140 anni, e li celebra a Firenze, dove il fondatore si insediò, dopo un passaggio veneziano, nel 1897. Era nato nel 1861 da una famiglia di stampatori, nella Prussia orientale, a Johannisburg, un paese luterano con 207 ebrei censiti e 50 cattolici. Oggi è in Polonia e si chiama Pisz. La vita di Leone fu avventurosa, come quella di un ebreo dei suoi anni. Fu mandato a studiare a Berlino. Imparò via via sette lingue, forse nove, compreso il latino e il greco. A Venezia si innamorò della storia del libro, chiamò un figlio Aldo, come Manuzio, si familiarizzò col mercato antiquario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

