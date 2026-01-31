Hockey pista | Viareggio batte Forte nel sabato di Serie A1 mezzo passo falso per Lodi

Nel campionato di hockey su pista di Serie A1, il Viareggio ha battuto il Forte nel match di sabato, confermando la sua posizione in classifica. Lodi invece ha rallentato, rischiando di perdere terreno rispetto alle prime. La giornata ha portato qualche sorpresa, con alcune squadre che hanno lasciato punti per strada.

Certezze e qualche sorpresa nel sabato dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano giunto al suo diciassettesimo turno. In attesa delle prime due della classe, rispettivamente Bassano e Trissino, Viareggio è riuscita a rimanere in qualche modo in scia del vertice, vincendo per 2-0 la sfida con Forte dei Marmi. Non un match facile per la compagine lombarda, lesta a trovare i goal vittoria solo negli ultimi dieci minuti del secondo tempo, sfruttando le reti di Ambrosio (8:54) e Torner Galindo (4:38). Rischia tantissimo invece Lodi, autrice di un mezzo passa falso con Sarzana in una partita terminata 2-2, risultato salvato grazie alla rete del pareggio lodigiano arrivata al 5:27 della ripresa con Nadini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Viareggio batte Forte nel sabato di Serie A1, mezzo passo falso per Lodi Approfondimenti su Viareggio Forte Hockey pista: Lodi sorride nel sabato di Serie A1, frena Viareggio Sabato 20 gennaio 2025, nella quindicesima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Lodi ottiene una vittoria importante contro Viareggio, consolidando la propria posizione in classifica. Hockey pista, Forte dei Marmi cade nel sabato di Serie A1. Bene Lodi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Viareggio Forte Argomenti discussi: Vittorie per Viareggio e Grosseto nella 16ª giornata di Serie A1 2025/26; Hockey pista: Monza out dalla Coppa Italia, Bassano in semifinale; Hockey Pista: le ultime news di Campionato e Coppa Italia; Bassano avversario del CGC nella semifinale di Coppa Italia. Hockey pista: definiti gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia. Trissino e Viareggio in corsaSi delinea il quadro delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di hockey su pista. A proseguire il rispettivo cammino verso il trofeo saranno ... oasport.it CGC batte il Grosseto e va alla final four di Coppa ItaliaIl CGC Viareggio regola con il punteggio di 5-1 un buon Grosseto a cui è mancata la rete nel primo tempo per cercare di dare fastidio ai bianconeri nei quarti di finale di Coppa Italia di serie A/1 di ... noitv.it Scontro al Vertice in Serie B: Scandianese sfida la Capolista Modena Il Campionato di hockey su pista si accende con quello che è, a tutti gli effetti, il match clou della giornata. Domani sera, i riflettori saranno puntati sulla pista della Rotellistica Sasco Scandia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.