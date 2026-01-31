Un ricercatore italiano racconta di aver fatto da solo un ordine da migliaia di dollari per il suo laboratorio, senza passare attraverso lunghe pratiche burocratiche. Dice di prendere il doppio di stipendio rispetto a qui e sottolinea come negli Stati Uniti la ricerca funzioni in modo completamente diverso: si ordina ciò che serve e si gestisce direttamente il proprio budget, senza dover aspettare mesi un via libera. Una differenza che, secondo lui, rende più semplice e veloce lavorare all’estero.

“Sulla ricerca gli Usa sono avanti anni luce, sia per fondi che per burocrazia. Se ti serve qualcosa la ordini, non devi chiedere a qualcuno aspettando mesi per un via libera ma sei tu a gestire il tuo budget come meglio credi”. Manuel Bellucci, 31 anni, romano, ha scelto la Purdue University (Indiana), Stati Uniti, per avviare la propria ricerca nel campo della biologia vegetale. “Ho terminato il dottorato presso il Campus Bio-Medico di Roma nel 2024 e un paio di mesi dopo ero già qui in una delle università più all’avanguardia nel il mio campo di ricerca”, racconta a ilfattoquotidiano.it. E arrivare non è stato così difficile: “Ho letto i lavori che avevano pubblicato in materia, ho scritto al professore proponendo la mia ricerca, ho fatto un colloquio e mi hanno preso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto da solo un ordine da migliaia di dollari per il mio laboratorio. Da ricercatore qui prendo il doppio di stipendio”

Approfondimenti su Laboratorio Usa

Stefano Mangiapoco si racconta in un’intervista esclusiva a Juventusnews24, condividendo il suo cammino tra sfide e successi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Laboratorio Usa

Argomenti discussi: Scorza: Le cose che ho fatto e che ho imparato da Garante; UN INCUBO! RUBATO L'ACCOUNT, CHIUSO IL CANALE e NON SOLO. Come hanno fatto e come evitarlo!; Donne e rifugi: intervista a Giorgia Lazzarini, regista di Straordinarie; Vincenzo Lovino presenta Camera Solo.

Ho fatto da solo un ordine da migliaia di dollari per il mio laboratorio. Da ricercatore qui prendo il doppio di stipendioManuel Bellucci racconta la sua esperienza alla Purdue University: In Italia per un ordine aspetti mesi, qui gestisci il tuo budget ... ilfattoquotidiano.it

Bolsonaro, 'paranoia e allucinazioni, ho fatto tutto da solo'(ANSA) - BRASILIA, 23 NOV - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ammesso davanti ai magistrati di aver tentato di manomettere da solo il braccialetto elettronico durante una crisi notturna, ... notizie.tiscali.it

In Iran, nel Grande Bazar di Teheran, esiste una straordinaria bottega dedicata esclusivamente alle matite colorate. Il piccolo negozio è colmo di migliaia di tonalità e sfumature, disposte con ordine ma senza etichette né tecnologia. La cosa più sorprenden - facebook.com facebook