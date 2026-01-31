Gli sviluppatori di Highguard hanno lanciato un nuovo aggiornamento di prova. Introducono una modalità Raid 5 contro 5 sperimentale, disponibile solo per un periodo limitato. Aggiungono anche una nuova base chiamata Soul Well, che i giocatori possono esplorare. Inoltre, hanno messo mano a miglioramenti tecnici per rendere il gioco più stabile e fluido.

Gli sviluppatori di Highguard hanno pubblicato un aggiornamento di prova orientato ai test che introduce una modalità Raid 5v5 a disponibilità limitata, una nuova base giocabile chiamata Soul Well e un pacchetto di interventi tecnici su prestazioni e stabilità. L’obiettivo dichiarato è raccogliere dati e back reali dalla community, valutando partite con più giocatori senza alterare in modo definitivo il formato competitivo principale. L’update include anche nuove opzioni grafiche avanzate nelle impostazioni, pensate per offrire maggiore controllo tra qualità visiva e fluidità, soprattutto negli scontri più affollati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Highguard aggiorna il gameplay con Raid 5v5 sperimentale, nuova base e miglioramenti tecnici

Approfondimenti su Highguard Update

Ultime notizie su Highguard Update

