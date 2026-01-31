highguard aggiorna il gameplay con raid 5v5 sperimentale nuova base e miglioramenti tecnici

Gli sviluppatori di Highguard hanno lanciato un nuovo test sul gioco. Questa volta, hanno introdotto una modalità Raid 5v5 sperimentale, disponibile solo per un periodo limitato. Accanto a questo, i giocatori possono esplorare una nuova base chiamata Soul Well. Inoltre, gli sviluppatori hanno lavorato su miglioramenti tecnici per rendere il gioco più stabile e performante.

Gli sviluppatori di Highguard hanno pubblicato un aggiornamento di prova orientato ai test che introduce una modalità Raid 5v5 a disponibilità limitata, una nuova base giocabile chiamata Soul Well e un pacchetto di interventi tecnici su prestazioni e stabilità. L’obiettivo dichiarato è raccogliere dati e back reali dalla community, valutando partite con più giocatori senza alterare in modo definitivo il formato competitivo principale. L’update include anche nuove opzioni grafiche avanzate nelle impostazioni, pensate per offrire maggiore controllo tra qualità visiva e fluidità, soprattutto negli scontri più affollati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Approfondimenti su Highguard raid

Wildlight Entertainment ha lanciato il primo aggiornamento di Highguard, il suo sparatutto raid free-to-play.

Ultime notizie su Highguard raid

Argomenti discussi: Highguard è disponibile! Il Gameplay Showcase celebra il lancio dell'FPS gratis; Highguard prepara un primo update basato sul feedback: FOV slider e nuove opzioni grafiche in arrivo; Highguard si migliora, ma i giocatori continuano ad abbandonare il gioco; Highguard è ora disponibile su console e PC.

