La Fiorentina ha ufficialmente preso Harrison, il centrocampista inglese proveniente dal Leeds. Arriva in prestito con diritto di riscatto e potrebbe subito trovare spazio come esterno di centrocampo. I tifosi sono curiosi di vedere come si inserirà nella squadra e quali prestazioni potrà offrire in campionato.

La Fiorentina aggiunge un tassello al centrocampo di Vanoli: al Fantacampionato Gazzetta sbarca l'inglese Jack Harrison. Il classe 1996 arriva dal Leeds, dove nei primi sei mesi di stagione ha giocato 11 partite senza segnare. Si tratta di un'ala mancina che può giocare sia a destra, per rientrare e calciare sul piede forte oppure anche a sinistra dove è solito cercare il cross andando sul fondo. Nelle ultime stagioni tra Everton e Leeds non ha impressionato dal punto di vista realizzativo ma ha sempre trovato spazio superando in media le 35 partite stagionali. Con la Fiorentina è già sceso in campo nel ko contro il Cagliari, rimediando un 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harrison al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista della Fiorentina

