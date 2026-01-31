Hamas contro Abu Rawwa prove inutilizzabili

La Corte suprema ha deciso che le prove contro Abu Rawwa non si possono usare. I giudici hanno chiarito che gli atti sono stati raccolti in modo illegale, quindi non valgono in tribunale. La decisione blocca il processo e apre una nuova fase per l’accusato.

"Come affermato anche dalla Suprema Corte, questo tribunale ritiene che gli atti probatori siano inutilizzabili, poiché assunti contra legem. Ovvero l'utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento essendo la fonte anonima". Con queste motivazioni il tribunale di Genova, sezione per il Riesame ha disposto la scarcerazione di Abu Rawwa, l'imputato residente a Sassuolo difeso dagli avvocati Fausto Gianelli e Nicola Canestrini, scarcerato insieme ad altri due dei sette arrestati nell'ambito della maxi inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas.

