Ha incantato a Tali e Quali Show | Irene Petitto sbarca su Spotify con il singolo ' Myself in me'

Irene Petitto debutta su Spotify con il suo primo singolo,

Scritto dalla stessa Petitto insieme a Luca Medri e David Sabiu, che ne hanno curato anche la produzione, ‘Myself in me’ è un brano di pop internazionale, pensato per superare i confini nazionali Scritto dalla stessa Petitto insieme a Luca Medri e David Sabiu, che ne hanno curato anche la produzione, ‘Myself in me’ è un brano di pop internazionale, pensato per superare i confini nazionali. La canzone è pubblicata dalle edizioni Materiali Musicali, realtà guidata da Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei). “Il singolo nasce - spiegano gli autori - come un dialogo interiore e racconta un viaggio emotivo che parte dallo smarrimento per arrivare alla consapevolezza di sé.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Irene Petitto, cantante e insegnante di canto della Cosascuola Music Academy, ha ottenuto un riconoscimento importante vincendo la seconda puntata di “Tali e Quali Show” su Rai 1.

Cervia, Questo venerdì la nostra concittadina Irene Petitto, vincitrice della puntata di Tali e Quali del 16 gennaio, tornerà in prima serata su Rai Uno per la finalissima! Tifiamo per lei! Irene Petitto https://www.facebook.com/share/r/1A3Lhxfxa7/ facebook