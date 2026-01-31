Ha incantato a Tali e Quali Show | Irene Petitto sbarca su Spotify con il singolo ' Myself in me'
Irene Petitto debutta su Spotify con il suo primo singolo,
Scritto dalla stessa Petitto insieme a Luca Medri e David Sabiu, che ne hanno curato anche la produzione, ‘Myself in me’ è un brano di pop internazionale, pensato per superare i confini nazionali Scritto dalla stessa Petitto insieme a Luca Medri e David Sabiu, che ne hanno curato anche la produzione, ‘Myself in me’ è un brano di pop internazionale, pensato per superare i confini nazionali. La canzone è pubblicata dalle edizioni Materiali Musicali, realtà guidata da Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei). “Il singolo nasce - spiegano gli autori - come un dialogo interiore e racconta un viaggio emotivo che parte dallo smarrimento per arrivare alla consapevolezza di sé.🔗 Leggi su Forlitoday.it
