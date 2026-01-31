Miguel Gutierrez dedica la vittoria contro la Fiorentina a Di Lorenzo. Dopo aver segnato il gol decisivo, il difensore del Napoli ha detto che questa vittoria è per il capitano, che definisce una grande persona e un grande leader. Gutierrez ha parlato subito dopo la partita, senza giri di parole, e ha espresso il suo rispetto per Di Lorenzo, che ha sempre dato il massimo in campo.

Il difensore del Napoli, Miguel Gutierrez, che ha messo a segno il gol della vittoria contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Napoli-Fiorentina, Gutierrez a Dazn. “Devo essere sempre pronto per giocare, sia a destra che a sinistra. Sempre pronto per aiutare la squadra. Sono molto felice per il primo gol. Questa vittoria è per Di Lorenzo, è un grande capitano, una grande persona. Questa vittoria è anche per tutti i tifosi, ma soprattutto per lui”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gutierrez: “Questa vittoria è per Di Lorenzo, è un grande capitano, una grande persona”

Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha commentato la sfida contro la Juventus nel pre partita trasmesso da Dazn.

