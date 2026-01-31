Gutierrez | Questa vittoria è per Di Lorenzo è un grande capitano una grande persona
Miguel Gutierrez dedica la vittoria contro la Fiorentina a Di Lorenzo. Dopo aver segnato il gol decisivo, il difensore del Napoli ha detto che questa vittoria è per il capitano, che definisce una grande persona e un grande leader. Gutierrez ha parlato subito dopo la partita, senza giri di parole, e ha espresso il suo rispetto per Di Lorenzo, che ha sempre dato il massimo in campo.
Il difensore del Napoli, Miguel Gutierrez, che ha messo a segno il gol della vittoria contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Napoli-Fiorentina, Gutierrez a Dazn. “Devo essere sempre pronto per giocare, sia a destra che a sinistra. Sempre pronto per aiutare la squadra. Sono molto felice per il primo gol. Questa vittoria è per Di Lorenzo, è un grande capitano, una grande persona. Questa vittoria è anche per tutti i tifosi, ma soprattutto per lui”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Gutierrez Di Lorenzo
Gutierrez a Dazn: «Situazione di grande difficoltà ma sappiamo quanto vale questa partita per i nostri tifosi»
Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha commentato la sfida contro la Juventus nel pre partita trasmesso da Dazn.
Basket, Luca Banchi: “Questa sera abbiamo conquistato una vittoria contro una grande squadra”
Ultime notizie su Gutierrez Di Lorenzo
Argomenti discussi: Napoli, Gutierrez: Prima vincere con la Juventus, poi penseremo al Chelsea; Gutierrez:Mai avuto un allenatore come Conte! É fortissimo.; Gutierrez: Possiamo fare bene nonostante le assenze, Conte sa cosa significa vincere!; Valsa Group e Piacenza. I destini si incrociano.
DAZN - Napoli, Gutierrez: Molto felice per il gol, Di Lorenzo grande capitano, questa vittoria è per luiNAPOLI - Miguel Gutierrez, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Sono sempre pronto per giocare e ... napolimagazine.com
PRESS CONFERENCE - Napoli, Gutierrez: Il gol? Sono felice, vittoria dedicata al capitano Di LorenzoNAPOLI - Miguel Gutierrez, centrocampista del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Non avevo mai giocato a destr ... napolimagazine.com
Il #Napoli conquista una vittoria sofferta ma meritata al Maradona superando la Fiorentina 2-1. Gli azzurri partono forte e trovano il vantaggio con Vergara, bravo a inserirsi e battere De Gea con freddezza. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Gutierrez con - facebook.com facebook
I primi gol in campionato di #Vergara e #Gutierrez riportano il #Napoli alla vittoria tinyurl.com/NapoliFiorenti… #SkySport #SkySerieA #SerieA #NapoliFiorentina x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.