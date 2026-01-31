Domani si gioca la partita tra Napoli e Fiorentina, e il tecnico dei partenopei, Conte, ha deciso di puntare ancora su gli stessi giocatori, fatta eccezione per Gutierrez, che questa volta partirà titolare. Per il resto, nessuna sorpresa: la formazione resta invariata rispetto alle ultime uscite.

Conte ci riprova con Gutierrez. Sulla fascia al posto di Olivera, quindi a piede invertito. I primi due esperimenti, contro Copenaghen e Juventus, non sono andati benissimo. Oggi alle ore 18 il test contro la Fiorentina. Scrive il Corriere dello Sport: Conte ha deciso di apportare appena un accorgimento alla formazione che lancerà dal primo minuto all’assalto della quattordicesima vittoria in campionato, riproponendo Gutierrez a piede invertito a tutta fascia destra per la terza volta da Copenaghen. I primi due esperimenti, al Parken e con la Juventus, non hanno sortito grandi effetti, ma evidentemente la soluzione convince. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gutierrez l’unica novità contro la Fiorentina, per il resto giocano sempre gli stessi

L’allenatore del Napoli ha commentato la sfida di Champions a Copenaghen, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla squadra disponibile e di adattarsi alle circostanze.

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Parma, evidenziando alcune difficoltà in fase offensiva e una mancanza di energie, probabilmente legata alla rotazione limitata della rosa.

Il Napoli senza turnover, unica novità Spinazzola. Lobotka e Gutierrez okLe novità sono in panchina. Antonio Conte ritrova due pezzi pregiati in vista della trasferta di oggi pomeriggio ( arbitra Sozza, diretta su Dazn) contro l’Udinese. Stan Lobotka e Miguel Gutierrez ... napoli.repubblica.it

Napoli, poker in arrivo: novità su Gutierrez e Juanlu, poi l’affondo per due centrocampisti | CM.ITIl terzino spagnolo classe 2001 ha avuto un intervento alla caviglia a inizio luglio e proseguirà la fase di riatletizzazione proprio con il Napoli. Manna e Conte hanno insistito per il giocatore, ... calciomercato.it

