Guida TV Sky Cinema e NOW | Tre uomini e una gamba Sabato 31 Gennaio 2026

Questa sera su Sky Cinema Uno va in onda “Tre uomini e una gamba”. La commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo resta uno dei film più amati del gruppo, con la loro classica avventura on the road che ha fatto ridere intere generazioni. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema italiano.

Su Sky Cinema Uno va in onda Tre uomini e una gamba, la commedia che ha consacrato Aldo Giovanni e Giacomo c on un viaggio on the road diventato un cult del cinema italiano. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Tre uomini e una gamba, il film che ha lanciato al cinema il trio comico più amato d’Italia formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Quella che dovrebbe essere una semplice trasferta verso la Puglia per raggiungere il matrimonio di uno di loro si trasforma in un esilarante viaggio on the road, costellato di imprevisti, incontri surreali e gag diventate cult. Una commedia spontanea e genuina che gioca sull’amicizia, sull’italianità e su un umorismo ancora oggi sorprendentemente fresco. 🔗 Leggi su Digital-news.it

