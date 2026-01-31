GUIDA TV 31 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Questa sera in tv ci sono diverse opzioni per gli spettatori italiani. Su Rai1 alle 21.30 va in onda
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:30 The Voice Kids I Vinili di. Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. + F.B.I. International 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:25 23:50 La Città Ideale Tg3 Mondo Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 23:50 Io sto con Gli Ippopotami Mediterraneo Film Film Canale 5 21:40 00:45 C’è Posta per Te Tg5 Speciale People Show Rubrica Italia 1 21:20 23:35 Una Notte al Museo Transformers 4: L’Era dell’Estinzione Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Grantchester Talk Show Serie Tv Tv8 21:35 22:55 4 Ristoranti R 4 Ristoranti R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show A PAGINA 2 IL PODIO DEL SUPERTOTOSHARE DI “TALI E QUALI” L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
