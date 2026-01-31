Guasti sulla rete idrica manca l' acqua a Boschi di Lari e Usigliano
Questa mattina, a Boschi di Lari e Usigliano, l’acqua manca da diverse ore. Le cause sono due guasti sulla rete idrica che Acque sta cercando di sistemare. La situazione resta critica per chi vive in queste zone, che si vede costretto a fare i conti con l’assenza di acqua per il momento.
Acque comunica che, a causa di due diversi guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, oggi sabato 31 gennaio, sono in corso mancanze d'acqua a Boschi di Lari e Usigliano. I tecnici sono sul posto e si apprestano a eseguire gli interventi di riparazione.Il ripristino del servizio.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Boschi Lari
Ancora rotture sulla rete idrica, tante utenze senz'acqua. Hera: "Alcuni guasti forse causati dal terremoto"
Ravenna continua a registrare problemi sulla rete idrica, con molte utenze senza acqua.
Ultime notizie su Boschi Lari
Argomenti discussi: Guasti sulla rete idrica, manca l'acqua a Boschi di Lari e Usigliano; Rubinetti a secco per 2 guasti sulla rete idrica; Casciana Terme Lari, guasti sulla rete idrica: mancanze d’acqua a Boschi di Lari e Usigliano; Guasti sulla rete idrica, manca l'acqua a Boschi di Lari e Usigliano.
Guasti alla rete idrica, il Comune di Cosenza intensifica gli interventi nelle zone più colpiteDopo il maltempo nuovi problemi alle condotte comunali. L’amministrazione dà priorità alle perdite più gravi, mentre il sindaco Caruso chiama in causa Sorical e Arrical ... msn.com
Per guasti si verificano mancanze d’acqua a Boschi di Lari e UsiglianoAcque comunica che, a causa di due diversi guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, oggi sabato 31 gennaio, sono in corso mancanze ... gonews.it
I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.