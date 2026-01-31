Questa mattina, a Boschi di Lari e Usigliano, l’acqua manca da diverse ore. Le cause sono due guasti sulla rete idrica che Acque sta cercando di sistemare. La situazione resta critica per chi vive in queste zone, che si vede costretto a fare i conti con l’assenza di acqua per il momento.

Acque comunica che, a causa di due diversi guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, oggi sabato 31 gennaio, sono in corso mancanze d'acqua a Boschi di Lari e Usigliano. I tecnici sono sul posto e si apprestano a eseguire gli interventi di riparazione.Il ripristino del servizio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Boschi Lari

Ravenna continua a registrare problemi sulla rete idrica, con molte utenze senza acqua.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Boschi Lari

Argomenti discussi: Guasti sulla rete idrica, manca l'acqua a Boschi di Lari e Usigliano; Rubinetti a secco per 2 guasti sulla rete idrica; Casciana Terme Lari, guasti sulla rete idrica: mancanze d’acqua a Boschi di Lari e Usigliano; Guasti sulla rete idrica, manca l'acqua a Boschi di Lari e Usigliano.

Guasti alla rete idrica, il Comune di Cosenza intensifica gli interventi nelle zone più colpiteDopo il maltempo nuovi problemi alle condotte comunali. L’amministrazione dà priorità alle perdite più gravi, mentre il sindaco Caruso chiama in causa Sorical e Arrical ... msn.com

Per guasti si verificano mancanze d’acqua a Boschi di Lari e UsiglianoAcque comunica che, a causa di due diversi guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, oggi sabato 31 gennaio, sono in corso mancanze ... gonews.it

I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo - facebook.com facebook