Grottaferrata anziani legati al letto e vessati in una Rsa | 7 arresti

La polizia ha arrestato sette persone nell’ambito di un’indagine su una Residenza Sanitaria Assistenziale di Grottaferrata. Secondo le accuse, gli anziani venivano lasciati legati ai letti, spesso bagnati e abbandonati. Alcuni venivano sedati con farmaci e sonniferi per tenerli sotto controllo. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni di alcune famiglie e testimonianze di ex dipendenti. La situazione aveva già sollevato preoccupazioni tra i residenti e i loro familiari. Ora, con gli arrest

Venivano abbandonati senza cure, nel letto, per intere nottate, a volte legati senza potersi muovere. Spesso maltrattati e vessati Si conclude con sette arresti l’incubo degli anziani ospitati presso una Rsa di Grottaferrata, comune alle porta di Roma. I carabinieri del Nas di Roma hanno eseguito ieri nell’area dei Castelli Romani le sette misure cautelari nei confronti di altrettanti operatori socio sanitari e del legale rappresentante di una struttura per anziani di Grottaferrata. Ulteriori cinque avvisi di conclusione indagini sono stati notificati nei confronti di altrettanti indagati per gli stessi reati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Imolaoggi.it

A Grottaferrata, una vicenda grave scuote la Rsa.

