Grifone ceduto Ciabuschi Domani c’è il Camaiore

Il Grosseto ha ufficializzato la cessione di Jonathan Ciabuschi alla Maceratese. Questa mattina il club ha comunicato l’addio dell’attaccante, che da domani sarà a disposizione del nuovo club. Oggi scade il termine per depositare le dichiarazioni liberatorie alla Covisod, un passaggio obbligatorio per formalizzare il trasferimento e rispettare le scadenze contrattuali. Intanto, il Grifone si prepara alla partita di domani contro il Camaiore.

CALCIO Ultimo colpo di mercato in uscita per il Grosseto. Il direttore generale Filippo Vetrini, infatti, è riuscito a concludere la impegnativa trattativa che ha visto il passaggio dell'attaccante Jonathan Ciabuschi alla Maceratese, E oggi scade il termine ultimo per depositare alla Covisod da parte delle società le dichiarazioni liberatorie, con copia di un documento d'identità, degli allenatori e dei calciatori tesserati per la stagione in corso, dichiarazioni che attestino l'avvenuto pagamento, entro il 31 dicembre 2025, di quanto previsto nei contratti stipualti. In caso di inosservanza previste ammende e penalizzazione.

