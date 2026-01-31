Greenland 2 – Migration recensione | sopravvive grazie a Gerard Butler

In un mondo devastato, Gerard Butler torna a fronteggiare la fine del pianeta. Greenland 2 – Migration continua la saga del disaster movie del 2020, portando sullo schermo scene di sopravvivenza e tensione. La storia riprende le avventure di chi cerca di salvarsi da una catastrofe globale, con Butler che si conferma protagonista inattaccabile in un film che punta tutto sull’azione e la suspense.

La nostra recensione di Greenland 2 – Migration, sequel del disaster movie Greenland del 2020 con protagonista Gerard Butler in un mondo post-apocalittico. Greenland 2 – Migration è un sequel che rinuncia alla forza emotiva del primo film per rifugiarsi nei cliché del cinema post-apocalittico. Gerard Butler resta il principale punto di tenuta, sostenendo una narrazione visivamente dignitosa ma scientificamente fragile e drammaturgicamente stanca. Ne risulta un survivor movie intermittente e dimenticabile, più giustificato dal successo del predecessore che da una reale necessità creativa. Greenland 2 – Migration – Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffin Davis (foto Courtesy of Lionsgate) Dalla Groenlandia all’Europa in cerca di salvezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

