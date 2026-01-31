Graduatorie GPS 2026 | nuovo algoritmo più semplice il completamento modifiche alle tabelle dei titoli RISPOSTE AI QUESITI

Le nuove graduatorie GPS 2026 stanno arrivando e con esse alcuni cambiamenti. Chiara Cozzetto, della segreteria nazionale Anief, ha spiegato quali sono le novità e come funzionano ora i requisiti di accesso, le tabelle dei titoli e le riserve. Il nuovo algoritmo semplifica il percorso di completamento e le modifiche alle tabelle rendono più chiare le procedure. In attesa dell’Ordinanza, i docenti interessati possono aspettarsi aggiornamenti più semplici e più trasparenti.

Qual è il quadro attuale dell'aggiornamento delle GPS 2026 in termini di requisiti di accesso, titoli, riserve e novità procedurali? A spiegarlo ai nostri lettori Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief, in attesa dell'Ordinanza. La presentazione della domanda avverrà con una finestra temporale di soli 20 giorni, per cui è bene essere informati sulle procedure per poter compilare correttamente l'istanza. Conduce Andrea Giallanza.

