GPS e Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU posti riserve punteggi e non solo QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 2 febbraio alle 15 | 00

Il Ministero dell'Università ha appena reso noti i decreti che riguardano i percorsi abilitanti per il prossimo anno accademico. La pubblicazione, avvenuta martedì 27 gennaio, svela dettagli sui posti disponibili, i punteggi, le riserve e i requisiti per ottenere i 30 e 60 CFU necessari. Lunedì 2 febbraio alle 15:00 si terrà un Question Time con Cannas, in diretta, per fare chiarezza su tutte le novità.

