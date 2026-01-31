GPS e Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU posti riserve punteggi e non solo QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 2 febbraio alle 15 | 00
Il Ministero dell'Università ha appena reso noti i decreti che riguardano i percorsi abilitanti per il prossimo anno accademico. La pubblicazione, avvenuta martedì 27 gennaio, svela dettagli sui posti disponibili, i punteggi, le riserve e i requisiti per ottenere i 30 e 60 CFU necessari. Lunedì 2 febbraio alle 15:00 si terrà un Question Time con Cannas, in diretta, per fare chiarezza su tutte le novità.
Il Ministero dell’Università ha pubblicato martedì 27 gennaio i decreti sui percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025-2026. I singoli atenei provvederanno a emanare i bandi per consentire agli aspiranti docenti di accedere ai corsi. Resta alta l’attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. La redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time per lunedì 2 febbraio alle 15.00, condotta da Andrea Giallanza con l’esperto in normativa scolastica Sonia Cannas, in diretta sui canali social Facebook e YouTube. Concorso docenti PNRR3, prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Inizia il 2026: GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e non solo. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 5 gennaio alle 14:30
Inizia il 2026 e Orizzonte Scuola presenta Question Time, un appuntamento live dedicato alle novità e alle procedure del settore scuola.
GPS 2026-28, titoli, riserve, servizi e non solo: cosa sarà previsto? QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 26 gennaio alle 15:30
Il Question Time con Cannas, in programma lunedì 26 gennaio alle 15:30, analizzerà le previsioni del GPS 2026-28, comprese le novità su titoli, riserve e servizi.
GPS e Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, posti, riserve, punteggi e non solo
Argomenti discussi: Percorsi abilitanti: 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo. RISPOSTE AI QUESITI; Percorsi abilitanti 2026: bandi e atenei disponibili; Corsi abilitanti 2025/26: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzati; Graduatorie GPS 2026: riserva sì ma il percorso abilitante dovrà concludersi entro il 30 giugno. Pillole di Question Time.
Percorsi abilitanti: 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo. RISPOSTE AI QUESITIPercorsi abilitanti a.a. 2025/26 e GPS biennio 206/28 sono i due argomenti oggetto del question time del 29 gennaio 2026 condotto da Andrea Giallanza, con ospite il docente esperto Giuseppe Semeraro. orizzontescuola.it
Percorsi abilitanti 2026: pubblicato il Decreto 138. Posti per università e tabella titoliScopri i Percorsi abilitanti 2026 per diventare docente. Tutte le informazioni necessarie per l'accesso e il punteggio. informazionescuola.it
Usciti il bando per i percorsi abilitanti di Unipi: - facebook.com facebook
Percorsi abilitanti a.a. 2025/26: il MUR ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 per dare avvio alle attività. Alcune Università hanno già pubblicato i bandi, altre lo faranno nei prossimi giorni o settimane. x.com
