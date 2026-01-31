GPS 2026 consulenza personalizzata Posti limitati prenota

Il bando GPS 2026 non è ancora uscito, ma chi sta pensando di partecipare dovrebbe muoversi subito. Le decisioni che prendi in questi giorni possono fare la differenza quando arriverà il momento di essere chiamati. Le candidature sono limitate, quindi conviene prenotare quanto prima una consulenza personalizzata per capire come prepararsi al meglio.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

