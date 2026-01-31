Governo | Renzi ' nessun incontro con Vannacci nemmeno nelle ultime due settimane'

Il premier Renzi smentisce qualsiasi incontro con Vannacci, anche nelle ultime due settimane. In un’intervista, Renzi ha chiarito di non aver mai avuto rapporti diretti con il generale e non c’è stata nessuna riunione recente tra loro. La sua posizione appare netta e senza mezzi termini.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Verderami a differenza di altri suoi colleghi è abituato a parlare per virgolettati anonimi. E pensa che ribadire il falso gli restituisca una credibilità che purtroppo ha perso. Apprezzo che combatta per le sue idee politiche ma il giornalismo è un'altra cosa. Confermo: non ho visto Vannacci nemmeno nelle ultime due settimane come non l'ho visto in segreto ai Canottieri di Roma. Sono semplicemente FakeNews di un giornalista che non verifica le fonti". Lo ribadisce Matteo Renzi in una nota.

