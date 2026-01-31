Gori | Con Trump la democrazia Usa muta in una sorta di fascismo

Giorgio Gori torna a parlare di Donald Trump e del suo impatto sulla democrazia americana. In un’intervista a Bruxelles, l’ex sindaco di Bergamo afferma che con Trump la democrazia negli Stati Uniti sta cambiando forma, avvicinandosi a un sistema più autoritario, quasi fascista. Gori si trova in Belgio per una serie di incontri tra rappresentanti europei, imprenditori e cittadini, ma non rinuncia a commentare le ultime novità dalla politica americana.

Bruxelles. Tra una delegazione e l'altra, nella fitta agenda di appuntamenti con associazioni di categorie, imprenditori, politici e semplici cittadini incontriamo l'onorevole Giorgio Gori nel suo ufficio al Parlamento Europeo. Uno studio al 15° piano che dà su una scala di grigi che dal cielo plana sulla capitale belga. Il colore è dato dalla sua attività. Gori non sta mai fermo. Ci concede questa intervista nella quale risponde a tutto, non si sottrae a nessuna domanda. La sera prima era allo stadio per seguire l'Atalanta. Non manca di fare un appunto tecnico da tifoso. Anche su questo fronte emerge la sua preparazione, il suo studio, il suo saper approfondire ogni argomento.

