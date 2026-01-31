Golf | Justin Rose incanta al Farmers Insurance Open Power insegue Koepka passa il taglio

Justin Rose ha incantato al Farmers Insurance Open, fermando il tempo sul campo di Torrey Pines. Con un’ottima prestazione, il 45enne inglese ha stabilito un nuovo record sulle prime 36 buche, giocando due percorsi, il North e il South Course. Mentre lui vola, Power insegue e Koepka ha già passato il taglio.

Justin Rose ferma il tempo al Farmers Insurance Open. Il quarantacinquenne inglese, con un’altra giornata di quelle belle, riesce ad aggiornare il record del Torrey Pines Golf Course sulle prime 36 buche, che notoriamente si giocano su due percorsi, il North Course e il South Course. Per lui -17 complessivo dopo il -7 delle seconde 18 buche e la prospettiva di rivincere un torneo che aveva già portato a casa sette anni fa. Dal South Course al North Course, servono quattro colpi per trovare il secondo, che è l’irlandese Seamus Power, autore di un -6 che lo porta fino a -13. Alle sue spalle Joel Dahmen e Max McGreevy, entrambi terzi, entrambi sul North Course e con un -11 complessivo che, nel caso di Dahmen, nasconde un possente -9 quale miglior giro di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Justin Rose incanta al Farmers Insurance Open. Power insegue, Koepka passa il taglio Approfondimenti su Justin Rose Golf, Justin Rose guida il The Farmers Insurance Open. Classifica corta in California Justin Rose prende il comando al The Farmers Insurance Open in California. Golf: al Farmers Insurance Open il ritorno di Brooks Koepka tema numero uno L'articolo analizza il ritorno di Brooks Koepka al Farmers Insurance Open, un evento di rilievo nel mondo del golf. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Justin Rose Golf, Justin Rose guida il The Farmers Insurance Open. Classifica corta in CaliforniaAl Farmers Insurance Open, torneo che si sta disputando in California, più precisamente sui fairway del Torrey Pines Golf Club (percorsi nord e sud) e che ... oasport.it L'incredibile sportività di Justin Gaethje Max Holloway lo ha mandato KO, ma nonostante tutto Justin vuole vendicarlo contro Ilia Topuria. . . . #justingaethje #maxholloway #iliatopuria #ufcwhitehouse #mmaitalia #mmaita #ufcitalia #ufcita #fightsportitalia - facebook.com facebook "Rose L Albano" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.