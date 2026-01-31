Golf | Calum Hill cerca la fuga in Bahrain Pavan sempre in alto bel balzo di Manassero

Calum Hill si mantiene in testa al Bahrain Championship dopo il terzo giro al Royal Golf Club. Il golfista scozzese ha giocato con costanza, consolidando la posizione di leader. Pavan continua a salire in classifica, mentre Manassero fa un bel balzo in avanti. La sfida si anima nel deserto del Bahrain.

Con un giro all’insegna della regolarità, Calum Hill è leader anche dopo il terzo giro del Bapco Energies Bahrain Championship al Royal Golf Club, il principale percorso del Paese mediorientale. Per lo scozzese caccia alla terza vittoria sul DP World Tour, che appare non così lontana anche se il -16, al momento, non è ancora naturalmente garanzia di alcunché in tal senso. Al secondo posto, con due colpi di ritardo, insegue il tedesco Freddy Schott, che risale a -14 con un -2 di giornata che lo porta a trovarsi davanti al terzetto a -12 formato dall’USA Patrick Reed, dall’altro scozzese Grant Forrest e dallo spagnolo Sergio Garcia: in pratica qui c’è parecchia LIV Golf, che pure ora è in subbuglio visti i nomi che potrebbero essere sulla via del ritorno sul PGA Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

