Golestan Palace | tra specchi brillanti e giardini reali nel cuore di Tehran

Nel cuore di Tehran si trova il Golestan Palace, un luogo che colpisce per le sue decorazioni di specchi e i giardini curati. Tra il traffico intenso della città, il palazzo emerge come un’oasi di storia e bellezza, aperto ai visitatori che vogliono scoprire l’architettura e le atmosfere dell’antica Persia. Dal 2013 è riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Nel cuore di Tehran, dove il traffico caotico della capitale iraniana cede il passo a giardini secolari e padiglioni decorati con una raffinatezza quasi ipnotica, sorge il Golestan Palace, riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità nel 2013. Questo straordinario complesso architettonico rappresenta uno dei monumenti storici più antichi della città e testimonia quattro secoli di storia persiana, dalla dinastia Safavide fino all'era Pahlavi. Con le sue 17 strutture distribuite su 4,5 ettari, il palazzo racconta la sintesi unica tra l'arte tradizionale persiana e le influenze architettoniche europee, creando un linguaggio estetico che ha ispirato generazioni di artisti e architetti iraniani.

