Goggia-show verso Milano-Cortina | seconda nel superG di Crans Montana dietro a Blanc

È Malorie Blanc a firmare il colpo grosso nel supergigante di Crans Montana. La 21enne svizzera conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo imponendosi sulle nevi di casa con il tempo di 1’17”34. Goggia seconda e sempre leader A un soffio dal successo si ferma Sofia Goggia, seconda a 18 centesimi, ma ancora saldamente in testa alla classifica di specialità con il pettorale rosso. La bergamasca conferma uno stato di forma eccellente in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. «Sono soddisfatta – ha spiegato – ho commesso un paio di errori, soprattutto nella parte alta, ma sentivo di avere velocità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

