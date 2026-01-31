Goggia beffata da Blanc in SuperG Ma a Crans è tornata la vera Sofia

La gara di superG a Crans Montana ha regalato una sorpresa. Sofia Goggia, che sembrava un po’ in ombra, ha mostrato di essere tornata a livelli alti. La campionessa italiana ha concluso la prova dietro a Miriam Blanc, che ha vinto con grande sorpresa. Domenica a Cortina, all’Olympia delle Tofane, Goggia avrà un’altra occasione per dimostrare il suo valore in vista delle Olimpiadi.

Si rivede la vera Sofia Goggia nel superG di Crans Montana, ultima tappa prima della libera di domenica 8 febbraio sull’Olympia delle Tofane a Cortina che metterà in palio l’oro olimpico. La bergamasca torna ad altissimi livelli e conduce la gara fino a quando non scende la giovanissima svizzera Melori Blanc che beffa Sofia per soli 18 centesimi. Ma a 8 giorni dalla gara olimpica le sensazioni sono molto positive per Sofia anche se il mancato successo le lascia tanto amaro in bocca. Sfortuna azzurra Non è stata una giornata fortunata per le regazze italiane che hanno dimostrato anche in questo superG tutto il loro valore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Goggia beffata da Blanc in SuperG Ma a Crans è tornata la vera Sofia Approfondimenti su Goggia Blanc LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: E’ TORNATA SOFIA GOGGIA! In testa davanti a Melesi! Questa mattina a Crans Montana Sofia Goggia torna in pista e si piazza in testa nel SuperG, davanti a Melesi. SuperG, a Crans Montana Blanc in testa davanti a Goggia, poi Melesi. Brignone 13ª A Crans Montana Blanc, la gara di SuperG si è svolta dopo la cancellazione di ieri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Goggia Blanc SuperG Crans Montana, trionfa Malorie Blanc: Goggia seconda, Melesi sfiora il podioLa giovane svizzera Malorie Blanc conquista il supergigante di Crans Montana davanti a una Sofia Goggia in netta ripresa. Roberta Melesi chiude quarta a un soff ... sportface.it DIRETTA SUPER-G CRANS MONTANA/ Malorie Blanc ha vinto, Sofia Goggia seconda! (CdM sci, oggi 31 gennaio 2026)Diretta super-G Crans Montana streaming video Rai 2, oggi sabato 31 gennaio 2026: Malorie Blanc ha vinto la gara per la Coppa del Mondo di sci. ilsussidiario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.