Il governo danese ha annunciato che chi commette reati e sconta almeno un anno di carcere nel paese sarà espulso. La misura mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare la criminalità, anche tra gli stranieri. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, ma il governo insiste che si tratta di una risposta dura e necessaria per tutelare i cittadini.

Il governo (socialista) della Danimarca: «Chi si macchia di reati per almeno un anno di detenzione sarà espulso». Ovviamente non basta dirlo: servono accordi e volontà politica. Ma se qualcuno dà l’esempio. Non lo dite a Ilaria Salis, che mostrandosi in catene e denunciando le condizioni degradanti delle carceri ungheresi è riuscita a conquistare un seggio al Parlamento europeo. Ma secondo la Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo, le prigioni italiane sono peggiori di quelle di Budapest. Infatti, il nostro Paese colleziona una condanna dopo l’altra per il trattamento inumano cui sottopone i detenuti e gli imputati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli stranieri che delinquono spediti in galera a casa loro

La Lega propone un incremento delle sanzioni per i minori stranieri coinvolti in attività illecite, in risposta ai recenti episodi di cronaca.

Salvini ha annunciato che nel 2025 le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite del 24%, evidenziando miglioramenti nella sicurezza delle stazioni.

