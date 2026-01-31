Gli sconfinamenti dalla Bielorussia verso l’Europa sono sempre più minacciosi

Nella notte tra il 27 e il 29 gennaio, due palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia sono entrati illegalmente nello spazio aereo della Lituania. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, che si aggiunge a una serie di sconfinamenti sempre più frequenti e preoccupanti. La situazione resta sotto controllo, ma le tensioni tra i paesi si fanno più evidenti.

Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio e di nuovo nella notte tra il 28 e il 29 gennaio dei palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia sono entrati illegalmente nello spazio aereo della Lituania e della Polonia. E’ dall’ottobre del 2025 che questi palloni sconfinano: secondo l’Institute for the Study of War (Isw) alcuni erano pieni di prodotti di contrabbando, altri avevano soltanto “gli occhi”, cioè servivano per spiare. Questi palloni sono certamente più innocui dei droni che la Russia ha mandato nei cieli europei a più riprese alla fine della scorsa estate, ma secondo il centro studi che monitora tutti i movimenti sul campo dell’aggressione russa, in Ucraina e oltre, non vanno sottovalutati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli sconfinamenti dalla Bielorussia verso l’Europa sono sempre più minacciosi Approfondimenti su Bielorussia Europa “ICE come gli squadristi”. Gli strafalcioni di Canfora e gli sconfinamenti accademici Questa analisi esamina le dichiarazioni di Canfora e i loro possibili fraintendimenti, evidenziando come le affermazioni storiche possano essere interpretate in modo diverso. Usa sempre più liberi dalla Cina sulle terre rare. Mentre l’Europa… La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bielorussia Europa Tensioni tra Lituania e Bielorussia per gli sconfinamenti di palloni aerostaticiVilnius chiude i valichi di frontiera e autorizza l’abbattimento dei dispositivi usati per il contrabbando di sigarette. La premier Ruginiene: «Potremmo attivare l’articolo 4 della Nato». lettera43.it Palloni con sigarette dalla Bielorussia: nuovo attacco ibrido contro gli Stati balticiLa Lituania denuncia un nuovo attacco ibrido dalla Bielorussia: palloni con sigarette di contrabbando sorvolano Lituania e Lettonia, causando caos a Vilnius e timori per la sicurezza regionale Il ... it.euronews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.