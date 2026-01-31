Gli ispettori ambientali dividono Consiglio ’vuoto’ su Sistema Aula abbandonata da quasi tutti

Questa mattina, l’aula del consiglio comunale di Grosseto si è svuotata quasi del tutto. La maggioranza e la minoranza non sono più riuscite a riempire i banchi, lasciando il locale quasi deserto. La seduta si è conclusa senza grandi discussioni, mentre gli ispettori ambientali continuano a dividere le opinioni e il sistema resta senza una direzione chiara.

GROSSETO Abbandonata l’aula del consiglio comunale, non solo dalla minoranza ma anche dalla maggioranza. Parte, dunque, con il piede sbagliato il primo consiglio comunale dell’anno. Tutto è stato scaturito dalla discussione in aula sull’affidamento alla società in house Sistema, dei servizi di ispezione ambientale relativi alle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti. Approvata però la cittadinanza onoraria a Vincenzo Sarnicola e la civica benemerenza a Alessandro Scapecchi. "Quello che è successo non si è mai verificato - commenta il consigliere di Grosseto Città Aperta, Carlo De Martis - Il Comune per quanto riguarda Sistema (nella gestione dei partecipate) è sotto la lente d’ingrandimento della Corte dei Conti e, appunto, non a caso nonostante la volontà della presenza del Consiglio di provare a rimettere in votazione una proposta di delibera che già era stata non approvata per mancanza di numero legale, addirittura anche la maggioranza è fuggita dai banchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

