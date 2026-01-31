Gli aretini de’ Roma | pochi ma rumorosi ovunque con gli amaranto

Gli aretini de’ Roma tornano in campo con cinque nuovi supporter, tutti provenienti dalla capitale. Sono pochi, ma fanno molto rumore, ovunque si trovino con la loro fede amaranto. Questa volta si sono mossi fino a Guidonia, dimostrando che il cuore per la squadra non si spegne facilmente.

L’ Arezzo ha “raccattato” anche stavolta altri cinque aretini de’ Roma, richiamati dal cuore e dalla fede amaranto fino a Guidonia. Figli di un nativo aretino e il coniuge di una vera esperta tifosa amaranto, tutti da tempo trapiantati nella città della lupa, ma con l’Arezzo cucito addosso. Peccato solo non averli potuti ripagare con i tre punti: quello sì che sarebbe stato il regalo perfetto. Foto: S.S. Arezzo La partita, come previsto, è stata dura e complicata. Avversario rapido, ben messo in campo, e un sintetico che – forse – unito alle dimensioni ridotte del terreno, non ci ha certo aiutato. 🔗 Leggi su Lortica.it

