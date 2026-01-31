Milano si trova di fronte a un aumento preoccupante dei reati sessuali tra minori. Nei primi due anni, i casi sono cresciuti del 44%, passando da circa 160 a 230. La situazione solleva molte preoccupazioni sulla sicurezza in città.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Preoccupa" l'aumento dei reati a sfondo sessuale tra minori: sono passati dai 160 circa dei due anni precedenti a 230, "con un aumento del 44%". Il numero fornito dal Tribunale per i minorenni è contenuto nella Relazione sull'amministrazione giudiziaria fornita in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Difficile comprendere se si tratti di un aumento oggettivo o se derivi, almeno in parte, dalla positiva maggiore sensibilizzazione delle ragazze nei confronti dei reati di genere". Mentre si registra una tendenziale diminuzione dei reati di furto, sia in termini generali (dai 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Milano, +44% reati sessuali tra minori, allarme sicurezza per dato su rapine

Approfondimenti su Milano Reati

A Milano aumentano i reati commessi da minori, soprattutto scippi e rapine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Reati

Giustizia: Pg Milano, 'boom scippi e rapine commesse da minori stranieri'Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Crescono in modo significativo - con azioni estremamente violente - i reati che vedono protagonisti i minorenni, il sovraffollamento del carcere Beccaria incide nell' ... iltempo.it

Presidente Corte d'Appello Milano, 'rilevante aumento dei femminicidi'Nel distretto giudiziario di Milano i femminicidi lo scorso anno sono stati 13, in rilevante aumento rispetto all'anno precedente. (ANSA) ... ansa.it

L’intervento del ministro divide l’aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano facebook

Giustizia sotto attacco, il lavoro non è un dettaglio Presidio congiunto Cgil davanti al Palazzo di Giustizia di Milano – sabato #31gennaio, ore 11–13 fpcgil.lombardia.it/2026/01/27/ann… facebook.com/fpcgil.lombard… instagram.com/p/DUA637mjY1C/ x.com