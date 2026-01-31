La Corte d’Appello di Milano denuncia ancora una volta come i processi in tv alimentino morbositá e distorsioni della realtà. I procedimenti giudiziari vengono spesso travolti dall’interesse mediatico, creando un’immagine alterata dei fatti. La giustizia si scontra con questa tendenza, che rischia di compromettere l’equità e la serietà delle indagini. Anche quest’anno, nel distretto milanese, si sono verificati casi in cui la morbosa attenzione dei media ha influenzato l’opinione pubblica e, talvolta, anche i giudici

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Anche quest'anno nel nostro Distretto purtroppo si sono svolti procedimenti e processi accomunati da morbosità massmediatica. Il che, lungi dall'offrire resoconti rispondenti al diritto-dovere di informazione, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico democratico, ne ha comportato una ‘celebrazione parallela' - con massima spettacolarizzazione e approccio culturale distorcente e ‘riduttivista' - da parte dei cosiddetti ‘sacerdoti della verità quotidiana'. Qualcuno, in modo icastico, ha parlato di ‘media-evo' della giustizia penale. E' uno dei passaggi dell'intervento di del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si tiene alla presenza anche del ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Corte d'Appello Milano, 'morbosità e distorsione realtà con processi in tv'

La Corte d'Appello di Milano rassicura: la riforma della giustizia non cambierà i tempi dei processi né influenzerà i cittadini.

#Corte- d'Appello || Centinaia di precari della giustizia si sono radunati questa mattina davanti alla Corte d'Appello di Milano.

