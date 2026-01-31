La Corte d'Appello di Milano segnala un aumento dei femminicidi nel distretto. Sono stati 13 quest’anno, un numero più alto rispetto all’anno scorso. La situazione preoccupa e mette in discussione il funzionamento della società.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Nel chiaroscuro della giustizia nel Distretto di Milano c'è una nota "dolente": i femminicidi sono stati 13, "in rilevante aumento rispetto all'anno passato. La violenza sulle donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest'ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia". E' uno dei passaggi del discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario pronunciato dal presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Corte d'Appello Milano, 'femminicidi in aumento, fallimento della società'

La Corte d'Appello di Milano rassicura: la riforma della giustizia non cambierà i tempi dei processi né influenzerà i cittadini.

