Giovani dall' uso del coltello facile L' arma segnalata dal metal detector all' ingresso del Tribunale per i Minorenni

Questa mattina all'ingresso del Tribunale per i Minorenni di Ancona, il metal detector ha segnalato qualcosa di strano. Un giovane, che doveva affrontare un procedimento per una rapina commessa ancora da minorenne, è stato trovato con un coltello nascosto. La scoperta ha sorpreso tutti e ha interrotto immediatamente l'udienza. Ora si indaga su come l'arma sia finita in mano a un ragazzo così giovane.

ANCONA – Doveva andare al Tribunale per i Minorenni a discutere la messa alla prova per una rapina commessa quando non era ancora maggiorenne ma al controllo d'ingresso il metal detector è suonato. "Il ragazzo, 18 anni, aveva in tasca un coltello. Per i giovani ormai è una consuetudine averlo

I ministri dell’Istruzione e dell’Interno hanno firmato una circolare che riguarda l’uso del coltello tra i giovani e l’installazione di metal detector a scuola, se richiesto.

Questa mattina i ministri dell’Istruzione e dell’Interno hanno firmato una circolare che riguarda l’uso del coltello tra i giovani e i controlli nelle scuole.

