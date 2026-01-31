Giorgio Pasotti si è tuffato nel mondo del bob e ha percorso la pista con la stessa intensità di un pilota di Formula 1. Ha raccontato di aver sentito le stesse sollecitazioni, di aver vissuto un’esperienza forte e adrenalinica. Per lui, la differenza tra il suo sport e la corsa in pista sta solo nel mezzo, ma le emozioni sono simili.

Si è infilato nel bob ed ha percorso la pista con sollecitazioni simili a quelle che provano i piloti di Formula 1. Giorgio Pasotti ha impersonato Eugenio Monti nel film Rosso volante che va in onda su Rai 1 il 23 febbraio. "Ha vissuto al limite inseguendo la velocità ma ha anche coso in macchina nei rally e in pista" spiega l'attore parlando del bobbista. Nel film una parte è anche dedicata alla Moto Guzzi V7 con cui Monti amava spostarsi. Nelle quotidiano invece Pasotti, che pure ha provato le Ducati a Vallelunga, preferisce le comodità e la tecnologia dei Suv, in particolare di quelli Bmw. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giorgio Pasotti: "Il bob assomiglia alla Formula 1"

