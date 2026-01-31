Giorgia Meloni e il volto dell' angelo? Come liquida le paranoie della sinistra

La premier Giorgia Meloni risponde alle polemiche sui social. Dopo aver condiviso un’immagine dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, dove un cherubino sembra assomigliarle, Meloni si smentisce da sola: “Decisamente non somiglio a un angelo”. Con un sorriso e un commento diretto, mette a tacere le accuse e ribadisce il suo stile senza troppi giri di parole.

"No, decisamente non somiglio a un angelo ". Lo scrive sui social, assieme a un'emoticon sorridente, la premier Giorgia Meloni, pubblicando l'immagine con il dettaglio dell'affresco che ritrarrebbe un cherubino con il suo viso all'interno della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Una battuta, fulminante, per spegnere le paranoie di una sinistra impazzita per il caso dell'"angelo Meloni". "Chi lo dice che è la premier Meloni? Lo dovete dire, il parroco non l'ha detto, ha detto che assomiglia"., ha spiegato ai giornalisti e videoreporter intervenuti alla basilica di san Lorenzo in Lucina il restauratore Bruno Valentinetti che così ha respinto le polemiche sul fatto che l'opera da lui restaurata all'interno della basilica abbia le fattezze della premier. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica.

A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere.

