Gianfranco Paglia a Firenze per il calendario dell’esercito

A Firenze, oggi, si è tenuta la presentazione del calendario dell’Esercito. L’evento si è svolto nella Sala Pegaso della Regione Toscana, con la partecipazione di alcune figure importanti. C’erano il presidente Eugenio Giani, il generale Michele Vicari del comando militare e Gianfranco Paglia, il tenente colonnello Medaglia d’Oro al Valor Militare. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti, con interventi e scambi di battute tra i presenti.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Presentazione a Firenze del calendario dell'Esercito. L'evento si è tenuto nella la Sala Pegaso della Presidenza della Regione Toscana alla presenza del presidente regionale, Eugenio Giani, del comandante del Comando militare Esercito Toscana, generale Michele Vicari e del tenente colonnello Medaglia d'Oro al Valor Militare, Gianfranco Paglia. Ad approfondire i temi del calendario, il professor Giovanni Cipriani, già docente di storia moderna dell'Università di Firenze. Il CalendEsercito 2026 si configura come la prima tappa editoriale dedicata ai tre assi portanti lungo i quali si muoverà l'Esercito nei prossimi anni: Tecnologia, Addestramento e Valori.

