Domenica alle 18:30 si gioca al Coliseum la sfida tra Getafe e Celta Vigo. I galiziani arrivano in buona forma dopo aver conquistato il pass per i playoff di Europa League, grazie al pareggio in trasferta contro la Stella Rossa. La partita promette di essere equilibrata, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in ottica classifica.

Il Celta Vigo si è guadagnato l’accesso ai play-off di Europa League, grazie al pareggio ottenuto giovedì notte in casa della Stella Rossa: i galiziani sono passati in vantaggio nel finale e sembravano a un passo da una vittoria che avrebbe migliorato la loro posizione ma che non li avrebbe mandati in top 8, quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Getafe-Celta Vigo (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio al Coliseum?

