Questa domenica alle 18:30 si gioca al Coliseum una partita importante tra Getafe e Celta Vigo. I galiziani arrivano con il morale alto dopo aver passato i playoff di Europa League, grazie al pareggio contro la Stella Rossa. Una sfida che promette equilibrio e spettacolo, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.

Il Celta Vigo si è guadagnato l’accesso ai play-off di Europa League, grazie al pareggio ottenuto giovedì notte in casa della Stella Rossa: i galiziani sono passati in vantaggio nel finale e sembravano a un passo da una vittoria che avrebbe migliorato la loro posizione ma che non li avrebbe mandati in top 8, quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Celta Vigo (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio al Coliseum?

Approfondimenti su Getafe CeltaVigo

Domenica alle 18:30 il Getafe affronta il Celta Vigo al Coliseum.

Ultime notizie su Getafe CeltaVigo

Pronostico Getafe vs Celta Vigo – 1 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Getafe e Celta Vigo andrà in scena il 1 Febbraio 2026 alle 18:30 allo Coliseum. Una partita che promette intensità, con due squadre ... news-sports.it

LaLiga, gol e spettacolo tra Getafe e Celta Vigo: ancora a segno l'ex Roma MayoralGol, spettacolo e tante emozioni nel match tra Getafe e Celta Vigo, valevole per la ventiquattresima giornata de LaLiga. Sul finale di primo tempo il Getafe si porta avanti di due, con le reti di ... tuttomercatoweb.com

#Calciomercato Tentativo per Zaragoza: il Celta Vigo lo esclude dai convocati Nella lista dei giocatori che affronteranno il Getafe per il club spagnolo non risulta l'esterno offensivo, che piace ai giallorossi" (GETTY IMAGES) IL ROMANISTA A pochi giorni dalla - facebook.com facebook

#Zaragoza non convocato dal #CeltaVigo per la partita di domani col Getafe #calciomercato x.com