Genoa parla De Rossi nel post gara | Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque!

Dopo la partita contro la Lazio, De Rossi non si nasconde e si scaglia contro la sconfitta all’ultimo minuto. “Perdere al 100%? Mi dà fastidio perdere al 100esimo contro chiunque”, dice il tecnico rossoblù nel post gara. Il mister si mostra nervoso e sincero, sottolineando come la squadra abbia dato tutto fino alla fine ma senza riuscire a portare a casa i punti.

Questa sera all’Olimpico si gioca il derby tra Lazio e Genoa.

«De Rossi si è preso Genova e i Genoani» L'impatto del mister rossoblu è ormai evidente a tutti, con una media punti che parla da sola. «Ha personalità, ha idee di gioco, chapeau», ha commentato Cassano