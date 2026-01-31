Gennaio di controlli della polizia | ecco i risultati

A gennaio, la polizia di Bologna ha rafforzato i controlli nel centro e nei quartieri più degradati. Sono stati effettuati numerosi blitz con agenti in strada e posti di blocco, per verificare documenti e prevenire il crimine. Risultano più di 200 persone identificate e diversi veicoli controllati. L’obiettivo è mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Nel mese di gennaio la questura di Bologna ha intensificato i controlli sul territorio con servizi straordinari e operazioni 'ad alto impatto' nelle aree più esposte al degrado urbano. In totale sono stati effettuati sette servizi interforze e tredici controlli straordinari, con il coinvolgimento di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Il bilancio parla di 14 cittadini extracomunitari trasferiti nei centri per il rimpatrio e 12 persone accompagnate alla frontiera. Sul fronte della prevenzione, il questore ha emesso 17 daspo sportivi, 5 daspo urbani, 50 fogli di via, 7 avvisi orali e 6 ammonimenti.

