Fabio Cascio, pasticcere di Cento, si aggiudica il terzo posto al concorso del gelato d’oro a Rimini. Il suo nome si fa strada tra i migliori pasticceri italiani, mantenendo alta la tradizione della sua città.

Fabio Cascio, pasticcere e cuore pulsante del Prestige di Cento, continua a portare in alto il nome della sua città, salendo ancora una volta sul podio. Questa volta lo fa per la prima volta nel campo del gelato, conquistando il terzo posto al noto Sigep di Rimini, in occasione del Gelato d’Oro. Un evento che celebra l’eccellenza italiana nel mondo del gelato e della pasticceria, attraverso una competizione di altissimo livello tecnico e creativo, dove passione, esperienza e innovazione si fondono in vere e proprie preparazioni d’autore. "Era la prima volta che partecipavo a questa competizione – dice – Posso ritenermi molto soddisfatto, considerando anche che i concorrenti erano una cinquantina provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Gelato d’oro’ a Rimini. Terzo posto al concorso del pasticcere Cascio

Approfondimenti su Gelato d oro

La recente apertura della 47ª edizione di Sigep World alla Fiera di Rimini riunisce professionisti e aziende del settore food service, mettendo in evidenza l’eccellenza del Made in Italy.

Le riserve auree di Bankitalia, al terzo posto nel mondo, sono tornate al centro del dibattito politico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gelato d oro

Argomenti discussi: Sigep, Mario Feliciani della gelateria Mario Magrini di Roseto degli Abruzzi è campione italiano dei gelatieri; Longarone. L’Oscar mondiale del gelato artigianale omaggia i Patrimoni dell’Umanità; Gelato artigianale, Michael Grandelis si posiziona al terzo posto nella Coppa d'Oro della Mig: la vittoria grazie al gusto mango; Qualità, regionalità e professionalità sono convincenti!.

Gelato a peso d’oro. È boom di consumi ma i prezzi salgonoÈ il simbolo dell’estate italiana e ci ha regalato un po’ di sollievo durante le giornate calde e afose delle ultime settimane. Non è un caso se, dall’inizio della bella stagione, il gelato abbia ... ilrestodelcarlino.it

Sammontana, una storia italiana di gelato: dal Barattolino alla Coppa d'OroSammontana nasce a Empoli nel 1948 da Romeo Bagnoli, che acquista un bar latteria. Il nome deriva dalla vicina Fattoria Sammontana, situata nel vicino comune di Montelupo Fiorentino, da cui la ... ilgiornale.it

Si è chiusa a Rimini @sigepworld , la più importante fiera internazionale dedicata al mondo del gelato, un appuntamento che ogni anno per noi è molto più di un evento: è confronto, crescita, relazioni e visione. In questo contesto d’eccellenza, Ignazio è stato i - facebook.com facebook

#Rimini Dal gelato al caffè, dalla pasticceria al cioccolato, dal pane alla pizza: a #sigepworld2026, evento iconico del food, 1.300 brand partecipano fino a domani a uno dei più grandi eventi internazionali del food service. x.com