Gas leak triggers Bandar Abbas building blast Mehr news reports
Un’esplosione si è verificata sabato in un edificio nel porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. Secondo l’agenzia Mehr, la causa sarebbe stata una fuga di gas. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o vittime. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre si cercano di chiarire le dinamiche dell’incidente.
Jan 31 (Reuters) - A gas leak caused the explosion at a building in the southern Iranian port of Bandar Abbas on Saturday, the semi-official Mehr news agency reported, ci. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Four killed in gas blast in residential building in Iran’s Ahvaz, media reports
Quattro persone sono morte in un’esplosione di gas avvenuta in un edificio residenziale ad Ahvaz, in Iran.
Explosion occurs at Iran’s southern port of Bandar Abbas, Iranian media reports
Un’esplosione ha scosso il porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, sabato.
la Repubblica. . Forte esplosione in un edificio nella città iraniana di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo, per una fuga di gas. Quattro persone sono morte dell’incidente, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Sull'accaduto è stata avviata un'indagine, ha dichiar - facebook.com facebook
