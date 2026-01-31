Gas leak triggers Bandar Abbas building blast Mehr news reports

Un’esplosione si è verificata sabato in un edificio nel porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. Secondo l’agenzia Mehr, la causa sarebbe stata una fuga di gas. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o vittime. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre si cercano di chiarire le dinamiche dell’incidente.

Jan 31 (Reuters) - A gas leak caused the explosion at a building in the southern Iranian port of Bandar Abbas on Saturday, the semi-official Mehr news agency reported, ci. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gas leak triggers Bandar Abbas building blast, Mehr news reports

