Angela Taccia festeggia. Dopo il no del gip all’incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, la donna dice di aver raggiunto un obiettivo importante. La decisione mette fine a un’aspettativa lunga e lascia aperte nuove strade nel caso.

Riprendendo il commento che il collega Liborio Cataliotti ha rilasciato a Ignoto X dopo il “no” della gip Daniela Garlaschelli alla richiesta dell’incidente probatorio, Angela Taccia – l’avvocata di Andrea Sempio – ha parlato di “obiettivo raggiunto”. Questo perché la Procura ha disposto di accertare “gli stessi quesiti che volevamo porre noi” al fine di individuare il movente. Il commento di Angela Taccia Perché la gip ha rigettato la richiesta di incidente probatorio Il mistero del video di Andrea Sempio Il commento di Angela Taccia Intervenuta con un video messaggio nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 30 gennaio Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, ha commentato la scelta di Daniela Garlaschelli di non concedere l’incidente probaborio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per Angela Taccia "obiettivo raggiunto" dopo il no all'incidente probatorio sui pc di Stasi e Chiara

Approfondimenti su Garlasco Chiara Poggi

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La gip di Pavia, Daniela Garlasco, ha negato di aprire un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Garlasco Chiara Poggi

Argomenti discussi: Garlasco, le parole di Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio chiede nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; Caso Garlasco, gip nega approfondimenti alla difesa di Sempio: Pm già a lavoro su pc Stasi e Poggi; Garlasco, Andrea Sempio afferma che non ho mai usato il pc di Chiara da solo, sempre con Marco.

Delitto di Garlasco/ Taccia: Sempio ha voluto farsi intervistare per mostrare il suo lato umano, Stasi…Il delitto di Garlasco a Fatti di Nera con le parole di Angela Taccia, la legale di Andrea Sempio: scopriamo che cosa ha detto ... ilsussidiario.net

Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio e spiazza gli inquirentiGarlasco, Andrea Sempio afferma che non ho mai usato il pc di Chiara da solo, sempre con MarcoDichiarazioni chiave di SempioAndrea Sempio, intercet ... assodigitale.it

La difesa di Sempio come ha preso la notizia del respingimento della richiesta di incidente probatorio A #Quartogrado l'avvocato Angela Taccia x.com

Quarto Grado. . La difesa di Sempio come ha preso la notizia del respingimento della richiesta di incidente probatorio A #Quartogrado l'avvocato Angela Taccia - facebook.com facebook