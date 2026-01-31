Mirko Crepaldi, amico di Andrea Sempio, rompe il silenzio e difende il ragazzo. In un’intervista, Crepaldi rivela di credere nella sua innocenza e ricorda che il video mostrato nelle immagini di Sempio a scuola non era stato incluso nella prima inchiesta. Crepaldi si dice convinto che ci siano ancora dettagli da chiarire e chiede che venga fatta giustizia.

Mirko Crepaldi ha detto di credere nell’innocenza del suo amico Andrea Sempio. Crepaldi è stato intervistato durante una trasmissione televisiva e ha parlato anche del video girato a scuola durante la ricreazione e ritrovato sul pc di Chiara. “Andrea Sempio non è cambiato durante questi 20 anni, una persona che uccide non può rimanere la stessa”, ha detto parlando del delitto di Garlasco. Mirko Crepaldi e l’amicizia con Andrea Sempio Crepaldi: “Credo nell’innocenza del mio amico Andrea Sempio” Garlasco, il video in cui compare Andrea Sempio trovato sul pc di Chiara Mirko Crepaldi e l’amicizia con Andrea Sempio Mirko Crepaldi, che ha conosciuto Andrea Sempio nel 2003 alle superiori, è stato intervistato durante la trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Mirko Crepaldi amico di Andrea Sempio chiarisce sul video e lo difende: "Credo nella sua innocenza"

Approfondimenti su Garlasco Creo

Un amico di Andrea Sempio rompe il silenzio e dice che, dopo vent’anni, Andrea non è mai cambiato.

Un amico di Sempio si presenta a Quarto Grado e dice di credere alla sua innocenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025

Ultime notizie su Garlasco Creo

Argomenti discussi: Garlasco, l'amico di Andrea Sempio a Quarto Grado. Mirko Crepaldi: Non ricordo mai un episodio violento: è da 20 anni la stessa persona; Garlasco, parla l’amico di Andrea Sempio: In vent’anni non è mai cambiato, credo nella sua innocenza; Garlasco: l'intervista a Mirko Crepaldi, un amico di Andrea Sempio; Garlasco, l'amico di Sempio a Quarto Grado: Credo alla sua innocenza.

Garlasco, Andrea Sempio raccontato dall'amico Mirko Crepaldi: «Non ricordo un episodio di violenza, da 20 anni è la stessa persona»Una nuova testimonianza sulle persone legate al caso Garlasco. Martina Maltagliati ha intervistato Mirko Crepaldi, amico di lunga data di Andrea Sempio. L’intervento è andato in ... ilmessaggero.it

Garlasco: l'intervista a Mirko Crepaldi, un amico di Andrea SempioL'intervista realizzata da Martina Maltagliati a Mirko Crepaldi, un amico di Andrea Sempio: «Sono stato chiamato in caserma e ho riferito quello che dovev ... libero.it

Sulle nuove ombre che tornano a sfiorare il caso Garlasco, arriva una voce dal passato di Andrea Sempio. A “Quarto Grado” l’intervista a Mirko Crepaldi, compagno di scuola e amico di lunga data x.com

Quarto Grado. . «NON RICORDO MAI UN EPISODIO VIOLENTO DA PARTE DI ANDREA. È DA 20 ANNI LA STESSA PERSONA» A #Quartogrado l'intervista esclusiva a Mirko Crepaldi, un amico di Andrea Sempio - facebook.com facebook