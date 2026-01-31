?Garlasco la consulenza dei Poggi e la ricostruzione dei movimenti di Stasi | La pozza di sangue sul gradino non si poteva evitare

A Garlasco, il punto chiave dell’indagine è il gradino davanti alla cantina di via Pascoli. La pozza di sangue che si vede ancora oggi non si poteva evitare, secondo i consulenti dei Poggi. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti di Stasi, cercando di capire cosa sia successo in quei momenti cruciali. La scena ripropone il mistero di quella notte e le tracce lasciate sul luogo del delitto.

C’è un punto preciso, nella casa di via Pascoli a Garlasco, che torna oggi al centro dell’attenzione: il gradino davanti alla cantina, coperto da una vasta pozza di sangue. Secondo una nuova consulenza tecnica di parte, evitarla sarebbe stato impossibile. L’analisi, commissionata dalla famiglia di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, punta a verificare un aspetto cruciale della scena del delitto: la compatibilità tra la presenza di sangue e i movimenti attribuiti ad Alberto Stasi. Il lavoro è ancora in corso e si basa su una sovrapposizione digitale tra l’“ortofoto” della seconda grande blood pool e la ricostruzione della camminata effettuata nel processo del 2009. 🔗 Leggi su Leggo.it

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

