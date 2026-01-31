Garbagnate il movimento Terza età contro la solitudine | parla la presidente

A Garbagnate, il movimento della Terza età si muove per combattere la solitudine degli anziani. La presidente del gruppo spiega che le iniziative messe in campo sono fondamentali per aiutare le persone a sentirsi meno isolate. Centri di aggregazione e circoli offrono spazi dove gli anziani possono socializzare e trovare un senso di appartenenza, migliorando così la qualità della vita di chi vive da solo.

