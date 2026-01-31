Gaom prosegue la missione | I bambini hanno bisogno di noi

I volontari del Gruppo amici ospedali missionari (Gaom) continuano la loro attività in Etiopia. Il presidente Alberto Campari e il pediatra Gianluca Marconi sono sul campo, concentrandosi sui bambini chiamati ‘farfalla’. La loro presenza e le azioni sul territorio sono tese a dare un aiuto concreto ai più piccoli, che hanno bisogno di cure e attenzione. La missione prosegue senza sosta, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini etiopi.

Prosegue la missione in Etiopia dei volontari del Gruppo amici ospedali missionari (Gaom) con il presidente Alberto Campari e il vicepresidente il pediatra Gianluca Marconi con particolare attenzione ai così detti ' bambini farfalla '. Si tratta di bambini affetti da Epidermolisi bollosa, una rara e grave malattia genetica che rende la pelle estremamente fragile. Un semplice sfregamento può causare lo scollamento dell'epidermide, la formazione di bolle e ferite dolorose. Si tratta di una patologia complessa, che richiede cure costanti, bendaggi quotidiani, l'uso continuo di creme e unguenti specifici.

